رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع روديجر

القاهرة - بوابة الوسط

قال ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر لمدة أربعة مواسم.

وأصدر الريال بيانًا عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديجر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة».

- بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

- بالصور: ليفربول يتخطى أحزان دوري الأبطال.. ويحتفل بكأس إنجلترا والرابطة في مسيرة مع الجماهير

- بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه

وأكد روديجر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على موقع «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز» موافقته على الانضمام للنادي الملكي قائلًا: «أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق».