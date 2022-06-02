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رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع روديجر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 02:40 مساء
رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع روديجر
أنطونيو روديجر. (الإنترنت)
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قال ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر لمدة أربعة مواسم.

وأصدر الريال بيانًا عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديجر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة».

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وأكد روديجر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على موقع «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز» موافقته على الانضمام للنادي الملكي قائلًا: «أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق».

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