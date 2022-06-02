الأسطورة بيليه في رسالة إلى بوتين: «أوقف الغزو.. الحروب موجودة لفصل الدول»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بإنهاء غزو جيشه لأوكرانيا، في الوقت الذي أخذ فيه البلد الذي مزقته الحرب استراحة من الصراع للمنافسة على مقعد في نهائيات مونديال قطر 2022.

وكتب بيليه في رسالة إلى بوتين، نُشرت على «إنستغرام»، وفقًا لـ«فرانس برس» قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مع إسكتلندا: «أريد أن أستغل مباراة المنتخبين كفرصة لتقديم طلب: أوقف الغزو. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار العنف».

وتابع: «هذا الصراع شرير وغير مبرر ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب والألم.. الحروب موجودة فقط لفصل الدول، ولا توجد أيديولوجية تبرر الصواريخ التي تدفن أحلام الأطفال وتدمر العائلات وتقتل الأبرياء».

وتذكر بيليه اللقاء الذي جمعه مع بوتين في الماضي وتبادل «الابتسامات المصحوبة بمصافحة طويلة».. وكتب «القوة لوقف هذا الصراع بين يديك.. نفس تلك التي صافحتها في موسكو، في اجتماعنا الأخير في العام 2017».

أول مباراة للمنتخب الأوكراني بعد الغزو

فاز المنتخب الأوكراني على نظيره منتخب إسكتلندا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022. والمباراة هي الأولى للمنتخب الأوكراني منذ بدء الغزو.

وسجل لمنتخب أوكرانيا آندريه يارمولنكو في الدقيقة (33)، ورومان ياريمتشيوك (49)، أرتيم دوفبيك (90+5)، فيما سجل هدف إسكتلندا الوحيد كالوم ماكغريغور (79).

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وسيواجه المنتخب الأوكراني نظيره الويلزي، الأحد المقبل، في كارديف، في النهائي للحاق بركب المتأهلين واللعب في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.