قبل كأس العالم.. المنتخب المغربي يسقط في أول اختبار ودي أمام نظيره الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

سقط المنتخب المغربي وديًا بثلاثية دون رد، أمام نظيره ومضيفه الأميركي، مساء أمس الأربعاء، في سينسيناتي في ولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الجاري.

وافتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي النتيجة في الدقيقة (26)، بتمريرة من جناح تشيلسي كريستيان بوليسيك بعد مجهود فردي للأخير، الذي أصبح أسرع لاعب يصل إلى عتبة الـ20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الأميركي وذلك في 49 مباراة.

وضاعف تيموتي وياه، لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية جورج وياه، النتيجة بعد ست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وكان الحارس ياسين بونو قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل.

فيما أحرز حجّي رايت، لاعب أنطالياسبور التركي، في مباراته الأولى على الإطلاق مع المنتخب الأول الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي (64).

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