بنزيما يتوج بجائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على جائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في موسم 2021 – 2022، للمرة الثانية على التوالي.

وفتح التصويت على الجائزة، في الأول من أبريل الماضي، واستمر لمدة 7 أسابيع، جرى خلاله جمع الآلاف من أصوات المشجعين.

منافسة قوية مع ماني

وتُوِّج كريم بنزيما بجائزة أونز الذهبية بعد منافسة قوية مع ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث حصل نجم ريال مدريد على إجمالي أصوات 37.2%، فيما جاء النجم السنغالي في الوصافة بـ36.1%، ثم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بـ10.6%. وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فى المركز السابع في الاستفتاء.

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وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون رد، كما تُوج بلقب الدوري الإسباني بالإضافة كأس السوبر الإسباني.