Atwasat

بنزيما يتوج بجائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 12:31 مساء
بنزيما يتوج بجائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في العالم
نجم ريال مدريد كريم بنزيما. (الإنترنت)
alwasat radio

حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على جائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في موسم 2021 – 2022، للمرة الثانية على التوالي.

وفتح التصويت على الجائزة، في الأول من أبريل الماضي، واستمر لمدة 7 أسابيع، جرى خلاله جمع الآلاف من أصوات المشجعين.

منافسة قوية مع ماني
وتُوِّج كريم بنزيما بجائزة أونز الذهبية بعد منافسة قوية مع ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث حصل نجم ريال مدريد على إجمالي أصوات 37.2%، فيما جاء النجم السنغالي في الوصافة بـ36.1%، ثم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بـ10.6%. وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فى المركز السابع في الاستفتاء. 

- بنزيما: فعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية
- بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
- بالصور: ليفربول يتخطى أحزان دوري الأبطال.. ويحتفل بكأس إنجلترا والرابطة في مسيرة مع الجماهير
- بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون رد، كما تُوج بلقب الدوري الإسباني بالإضافة كأس السوبر الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»

جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»

أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو

«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو
الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري

الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري
«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان

«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»

شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباركة مبابي تدفع سان جيرمان للدخول على صفقة ماني بقوة.. والسنغالي يرجح كفة البايرن
مباركة مبابي تدفع سان جيرمان للدخول على صفقة ماني بقوة.. ...
اسم الراحل «مارادونا» يزين قمة إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويملبي في هذا التوقيت الليبي
اسم الراحل «مارادونا» يزين قمة إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويملبي...
إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا
إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا
رسميا.. بيل يودع ريال مدريد بعد 9 سنوات
رسميا.. بيل يودع ريال مدريد بعد 9 سنوات
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
المزيد
بنزيما يتوج بجائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في العالم
بنزيما يتوج بجائزة «أونز الذهبية» كأفضل لاعب في العالم...
الداخلية الفرنسية تعتذر من مشجعي ليفربول عن حوادث استاد فرنسا
الداخلية الفرنسية تعتذر من مشجعي ليفربول عن حوادث استاد ......
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022...
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
رسميا.. بيل يودع ريال مدريد بعد 9 سنوات
رسميا.. بيل يودع ريال مدريد بعد 9 سنوات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط