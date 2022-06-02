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الداخلية الفرنسية تعتذر من مشجعي ليفربول عن حوادث استاد فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 12:04 مساء
الداخلية الفرنسية تعتذر من مشجعي ليفربول عن حوادث استاد فرنسا
مشجعي ليفربول. (الإنترنت)
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قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اعتذاراته، أمس الأربعاء، عن التنظيم الكارثي لنهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، ما يمهد لتقديم تعويضات لمشجعي نادي ليفربول الذين أطلقت عليهم غازات مسيلة للدموع؛ لكنه تمسك بروايته المثيرة للجدل حول عدد البطاقات المزورة التي قدمت عند مدخل استاد فرنسا.

التتويج باللقب الـ14
ونجح فريق ريال مدريد، في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله لاعبه فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

وقال دارمانان خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «من الواضح أن الأمور كان يمكن أن تكون أفضل تنظيمًا، مبديًا أسفه لـ«إفساد احتفال رياضي» ولـ«تجاوزات غير مقبولة في بعض الأحيان».

الأضرار الجسيمة
وقدم اعتذارات إلى مشجعي ليفربول عن «الأضرار الجسيمة ولا سيما على أطفال» الناجمة عن استخدام الغاز المسيل للدموع. ولأول مرة منذ السبت أكد الوزير أنه «طلب إنزال عقوبات» بعنصرين من قوات الأمن لإطلاقهما الغاز المسيل للدموع بصورة «مخالفة لقواعد استخدامه». وذكر أن شخصين قدما شكوى إلى جهاز التفتيش للشرطة الوطنية الفرنسية بشأن أحداث السبت.

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وأكد الوزير الذي يشير بالاتهام منذ بدء القضية إلى المشجعين البريطانيين معتبرًا أنهم يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الأحداث، أن 110 آلاف شخص حضروا إلى وحول استاد فرنسا أي ما يزيد على السعة المقررة بـ35 ألف مشجع، حاملين بحسبه بطاقات مزورة وبعضهم دون بطاقات.

وأشار دارمانان إلى أن «صورًا تثبت عودة العديد من المشجعين البريطانيين خلال أول استراحة ثم بعدها خلال ثاني استراحة، وكانوا يغادرون خصوصًا عبر الخط (ديه) للقطار السريع». وأضاف: «استنسخت بطاقات عدة مئات المرات».

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