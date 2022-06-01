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منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:49 مساء
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
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نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز على نظيره الإيطالي، بثلاثية دون رد، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس «فيناليسيما»، على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن.

جاء الهدف الأول لصالح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة (28) عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعدما مر ليونيل ميسي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم مرر كرة أرضية قابلها مارتينيز بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وعزز المنتخب الأرجنتيني النتيجة بتسجيله هدفا ثان في الدقيقة (45+1) عن طريق أنخل دي ماريا، بعد تمريرة رائعة من لاوتارو مارتينيز إلى أنخل المنطلق خلف دفاعات المنتخب الإيطالي، والذي سدد كرة ساقطة أعلى دوناروما المتأخر في الخروج عن مرماه سكنت يسار المرمى.

وسجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثالث في الدقيقة (90+4) عن طريق باولو ديبالا، بعد انطلاقة من ليونيل ميسي في اتجاه منطقة جزاء إيطاليا، ثم مرر إلى ديبالا على حدود منطقة الجزاء والذي سدد كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

إحياءً لكأس أرتيمو فرانكي
وتعتبر مباراة اليوم إحياءً لبطولة كأس أرتيمو فرانكي، التي أقيمت آخر نسخة منها قبل 29 عامًا. وهي من تنظيم اليويفا و‌كونميبول ضمن تجديد للشراكة بين الاتحادين. حيث لا تعتبر مواجهة إيطاليا والأرجنتين المباراة الأولى التي تجمع بطل أوروبا مع بطل أميركا الجنوبية ضمن كأس منظمة بشكلٍ رسمي.

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وأقيمت هذه البطولة سابقًا باسم رئيس الاتحاد الإيطالي الراحل أرتيمو فرانكي، وتواجه منتخب من كل قارة لأول مرة في العام 1985 وبعد عامين على وفاته بحسب موقع «فوتبول إيطاليا».

النسخة الأولى
وشهدت النسخة الأولى فوز فرنسا على الأوروغواي بهدفين دون مقابل في ملعب استاد دي فرانس في العاصمة باريس، في حين لم تلعب النسخة الثانية بين هولندا والأوروغواي لعدم اتفاقهما على موعد للمباراة. والمباراة الثالثة والأخيرة أقيمت في العام 1993 وفازت الأرجنتين بقيادة أسطورتها الراحل دييغو مارادونا، على الدنمارك بركلات الترجيح في مار دي بلاتا، وفقًا لـ«بي إن سبورت».

المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
المنتخب الأرجنتيني يفوز على إيطاليا بنتيجة (3-0) ويتوج بكأس «فيناليسيما» على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن. (الإنترنت)
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