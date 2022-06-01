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اسم الراحل «مارادونا» يزين قمة إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويملبي في هذا التوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 05:09 مساء
اسم الراحل «مارادونا» يزين قمة إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويملبي في هذا التوقيت الليبي
قمة إيطاليا والأرجنتين. (إنترنت)
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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأربعاء، مواجهة منتظرة تجمع بين منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، ونظيره الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت ليبيا على ملعب ويمبلي في لندن، في لقاء أُطلق عليه تسمية «فيناليسيما»، حيث تأتي المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي «يويفا»، ونظيره الأميركي الجنوبي «كونميبول»، حتى العام 2028، والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين.

وبعد نحو 11 شهرا على الانتصار القاري الذي حققته على الإنجليز في معقلهم، تعود إيطاليا إلى ملعب «ويمبلي» مجددا لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، باحثة عن شيء من المعنويات بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا، في المقابل، حظيت الأرجنتين بحق تمثيل «كونميبول» في هذه المباراة، بعدما أنهت انتظارا دام 28 عاما من أجل إحراز لقب بطولة كبرى، وذلك بتتويجها بـ«كوبا أميركا» على حساب البرازيل المضيفة بنتيجة (1-صفر) في يوليو الماضي.

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تقام المباراة بصافرة التشيلي بييرو مازا، وهي قمة كروية تقام تكريما لاسم الأسطوري الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، كما يسدل بعد المباراة الستار على مشوار جورجيو كيليني الدولي مع «الآتزوري»، ويعود الطليان إلى ملعب ويمبلي بمشاعر متباينة، فبعد التتويج القاري في يوليو الماضي بالفوز على البلد المضيف بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، تكررت خيبة آمل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، في 2022، حيث أخفق رجال المدرب روبرتو مانشيني الذين رفعوا الكأس الأوروبية في التأهل لمونديال 2022 بعد كابوس تكرر بإنهائهم التصفيات خلف سويسرا ثم بإقصائهم من نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي بالسقوط القاتل في باليرمو أمام مقدونيا الشمالية (صفر-1).

أُقيمت المباراة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في مناسبتين سابقا العام 1985 حين فازت فرنسا على أوروغواي، ثم توجت الأرجنتين بقيادة أسطورتها الراحل دييغو مارادونا في النسخة الثانية على حساب الدنمارك العام 1993.

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