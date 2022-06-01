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مانشستر يونايتد يعلن رحيل الفرنسي بوغبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 01:53 مساء
مانشستر يونايتد يعلن رحيل الفرنسي بوغبا
بول بوغبا. (أرشيفية - إنترنت)
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء،  رحيل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع «الشياطين الحمر».

جاء ذلك في بيان للنادي عن بوغبا المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قال فيه «سيرحل بوغبا في نهاية يونيو الحالي عند انتهاء عقده»، بحسب «فرانس برس»،

يأتي هذا وسط تقارير عن إمكانية عودة النجم الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وكان يونايتد أعاد بوغبا لصفوفه في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

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