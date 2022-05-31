«إيطاليا Vs الأرجنتين».. من يفوز بكأس «فيناليسيما»؟

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، نحو ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخبين الإيطالي والأرجنتيني، والتي تجمعهما مساء غدٍ الأربعاء تحت مسمى كأس «فيناليسيما».

وتجمع هذه البطولة بطل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) المنتخب الإيطالي، مع بطل كوبا أميركا منتخب الأرجنتين. ووقع الاتحادان الأوروبي والأميركي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا تُوجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها العام 1968.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في القارة اللاتينية، للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف. وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ العام 1993.

بطولة «فيناليسيما»

وتعتبر المباراة إحياءً لبطولة كأس أرتيمو فرانكي، التي أقيمت آخر نسخة منها قبل 29 عامًا. وهي من تنظيم اليويفا و‌كونميبول ضمن تجديد للشراكة بين الاتحادين. حيث لا تعتبر مواجهة إيطاليا والأرجنتين المباراة الأولى التي تجمع بطل أوروبا مع بطل أميركا الجنوبية ضمن كأس منظمة بشكلٍ رسمي.

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وأقيمت هذه البطولة سابقًا باسم رئيس الاتحاد الإيطالي الراحل أرتيمو فرانكي، وتواجه منتخب من كل قارة لأول مرة في العام 1985 وبعد عامين على وفاته بحسب موقع «فوتبول إيطاليا».