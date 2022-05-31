مؤسسة أميركية تقترب من شراء ميلان مقابل 1.3 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر في نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة رد بيرد الاستثمارية الأميركية، اقتربت من استكمال شراء بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من شركة إليوت الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن رد بيرد استكملت شراء ميلان، لكن المصدر قال «إن العمل لا يزال مستمرًا بين الطرفين لاستكمال الصفقة، ومن غير المرجح الإعلان الرسمي اليوم»، ورفضت مؤسسة رد بيرد التعليق على هذا التقرير، بحسب «رويترز».

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وكانت مؤسسة «إنفستكورب»، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، في محادثات لشراء ميلان في وقت سابق من مايو الجاري، قبل أن تعلن عدم التوصل لاتفاق، لتفتح الطريق أمام دخول رد بيرد.

وذكرت جريدة «سولي 24 أوري» الإيطالية هذا الشهر، أن رد بيرد اقتربت من التوصل لاتفاق لشراء ميلان، مقابل 1.3 مليار يورو.

وأحرز ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة 19 في تاريخه، في الجولة الأخيرة من الموسم، ليحصد اللقب لأول مرة في 11 عامًا.

وفي إبريل الماضي، كشفت وكالة «بلومبرغ» النبأ عن نيه شركة «إنفستكورب»، شراء ميلان، حيث جرت محادثات حصرية لشراء فريق إي سي ميلان الإيطالي، الذي توّج بطلًا لأوروبا، بعدما كان مملوكًا لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.