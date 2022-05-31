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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يغرم لامبارد 30 ألف إسترليني بسبب صلاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 05:06 مساء
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يغرم لامبارد 30 ألف إسترليني بسبب صلاح
لامبارد مع صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)
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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني، على المدير الفني لفريق إيفرتون، فرانك لامبارد، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام جاره ليفربول، في أبريل الماضي.

انتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل الذي أدار اللقاء، مشيرًا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليًا، لو كان نجم ليفربول هو من سقط أرضًا، في إشارة لمحمد صلاح، بحسب «رويترز».

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وأفلت إيفرتون في ختام الموسم من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين (3-2)، على كريستال بالاس.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جوردون، خلال الشوط الأول من المباراة على استاد «أنفيلد» في ليفربول، بسبب سقوطه أرضًا إثر التحام من جويل ماتيب لاعب ليفربول.

واستنكر لامبارد الاتهام الموجه إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي، والذي يتضمن أن التصريحات تشكك في نزاهة الحكم، ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

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