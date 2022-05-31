دي ماريا يعلن اعتزاله دوليا بعد كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جناح باريس سان جيرمان السابق، الأرجنتيني دي ماريا، أنه سيعتزل دوليًا عقب نهائيات كأس العالم 2022.

وقال دي ماريا للصحفيين قبل مباراة الأرجنتين وإيطاليا في استاد ويمبلي، غدًا الأربعاء: «عقب كأس العالم هذا العام سيحين الوقت للاعتزال دوليًا، يوجد الكثير من اللاعبين الشبان يتحسنون شيئًا فشيئًا، وسيثبتون جدارتهم بالأداء على هذا المستوى»، بحسب «رويترز».

- ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

- ميسي يصل إسبانيا ويتدرب على ملعب أتلتيك بلباو

وسيرحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكنه لم يقرر بعد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.

وخاض دي ماريا (34 عامًا) 121 مباراة مع الأرجنتين، وسجل 24 هدفًا، وأحرز هدف الفوز في يوليو من العام الماضي، ليقود الأرجنتين للفوز (1-0) على البرازيل، والتتويج بكأس كوبا أميركا، وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عامًا.