بيليه يهنئ رونالدو بصعود بلد الوليد إلى «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، اليوم الأحد، مواطنه مالك نادي بلد الوليد، «الظاهرة» رونالدو نازاريو، بصعوده المباشر إلى الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

قال بيليه (81 عامًا) عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «رونالدو صديق عظيم ويستحق تحقيق جميع الإنجازات»، بحسب «رويترز».

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وأضاف بيليه: «يا له من أمر رائع رؤيتك تحقق أحلاما كبيرة»، إلى جانب صورة لرونالدو بقميص بلد الوليد، الذي ضمن صعوده إلى «الليغا» بانتصاره على هويسكا (3-0)، مستغلًا تعثر إيبار في ألاركون.

واحتفى البرازيلي بصعود بلد الوليد إلى «الليغا» بعد عام واحد فقط من هبوطه إلى الدرجة الثانية.