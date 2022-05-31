حرب تصريحات بين رئيس ليفربول ووزيرة الرياضة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل الأحداث حول تأخر انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول بهدف نظيف، حيث تأخرت المباراة لأكثر من نصف ساعة، بعد أن حاولت الشرطة الفرنسية التصدي لمشجعين حاولوا شق طريقهم إلى داخل إستاد فرنسا.

من جانبه، طالب رئيس نادي ليفربول، توم فيرنر، باعتذار من وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، بعد أن قالت إن سبب المشكلة التي شابت نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، يعود إلى مشجعين يحملون تذاكر مزورة، وطريقة تعامل النادي الإنجليزي مع جماهيره، بحسب «رويترز».

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وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، أمس الإثنين، «إن المشاكل الأولية حدثت بسبب وجود مجموعة من مشجعي ليفربول دون تذاكر صالحة، واتهمت النادي بالسماح لجماهيره بالخروج عن المألوف».

ونقلت جريدة «ليفربول إيكو» عن فيرنر قوله: «يجب أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا واحدا من أفضل المباريات في عالم الرياضة، لكنه تحوّل إلى واحد من أسوأ الانهيارات الأمنية في الذاكرة الحديثة».

وأضاف: «بالنيابة عن كل المشجعين الذين عانوا من هذا الكابوس، أطالب باعتذار منك، والتأكيد على أن السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي سيسمحان بإجراء تحقيق مستقل وشفاف».