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بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 10:52 مساء
بالصور.. الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
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نجح فريق الوداد المغربي، في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على نظيره الأهلي المصري، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي البطولة.

سجل فريق الوداد المغربي، الهدف الأول عن طريق لاعبه زهير المترجي في الدقيقة (15) بعدما أطلق اللاعب تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل شباك الأهلي.

وعزز الوداد الهدف الثاني في الدقيقة (48) عن طريق زهير المترجي، مستغلا مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي، ولكن تابعها زهير بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

- التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المصري ضد الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
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وبهذا الفوز نجح الوداد للحصول على لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد التتويج بها آخر مرة في العام 2017 على حساب الأهلي المصري، بعد التعادل ذهابا بملعب برج العرب بهدف لكل فريق، ثم الفوز بمركب محمد الخامس بهدف للاشئ..

يذكر أن الأهلي يمتلك الرصيد الأكبر في عدد ألقاب البطولة القارية، بـ10 ألقاب، كما حقق دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بالفوز على الزمالك، وكايز تشيفز الجنوب أفريقي.

الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد مساء اليوم الإثنين ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
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