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إقالة رئيس «فالنسيا» بسبب «تسريبات صوتية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 10:15 مساء
إقالة رئيس «فالنسيا» بسبب «تسريبات صوتية»
نادي فالنسيا الإسباني يعلن إقالة رئيسه أنيل مورثي من منصبه على خلفية تسجيلات صوتية مسربة تدينه. (الإنترنت)
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني، إقالة رئيسه أنيل مورثي، من منصبه على خلفية تسجيلات صوتية مسربة تدينه بتهديد أحد اللاعبين وانتقاد مالك النادي مواطنه رجل الأعمال بيتر ليم.

وقال النادي الإسباني، عبر بيانه الصادر اليوم الإثنين: وفق لـ«جول»: «التغيير في القيادة مطلوب؛ لاستعادة ثقة الجماهير والمجتمع ووضع فالنسيا في موقع النجاح.. سيتوقف أنيل مورثي بقرار ساري المفعول على الفور عن كونه رئيسًا وموظفًا في نادي فالنسيا».

وأوضح: «يود مجلس الإدارة أن يوضح أن محتوى المحادثات المسربة بين أنيل مورفي والعديد من الأطراف الثالثة هي وجهات نظر شخصية لأنيل مورفي وليس لنادي فالنسيا الذي ينأى بنفسه عن آرائه».

تدمير سمعة سولير
يُذكر أن التسجيلات المسرّبة قد سُمع مورثي وهو يهدد خلالها بتدمير سمعة لاعب الوسط كارلوس سولير في حال غادر النادي في صفقة انتقال مجانية، فيما وصف مالك النادي بـ«الهاوِي».

ويزيد رحيل مورثي من صعوبة وضع فالنسيا الذي يعيش فترة مضطربة، اذ وبرغم استحواذ شركة ميريتون كابيتال المملوكة من ليم على النادي في عام 2014 والاستثمار المبكر في الفريق والتفاؤل بين الجماهير، انخفض التزام السنغافوري وشعبيته في الأعوام الأخيرة.

وعانى الفريق من حملة لخفض التكاليف حيث تم بيع النجوم من دون ايجاد البديل المناسب. وكان مورفي صرّح في عام 2020 أن أهداف فالنسيا تتمحور حول دفع عقلية الملعب الكبير واللاعبين الكبار والفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بأي ثمن سيؤدي إلى تكرار الماضي.

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غير أن النتائج خالفت التوقعات إذ احتل فالنسيا المركز التاسع مرتين الـ13 في المواسم الثلاثة الماضية في الدوري الإسباني، ما دفع أكثر من 10 آلاف مشجع للتجمع خارج ملعب «ميستايا» في مايو للاحتجاج على إدارة النادي.

آخر ألقاب الفريق
وفاز فالنسيا بآخر ألقابه الستة في لا ليجا عام 2004 الذي شهد أيضاً فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج حالياً)، كما حلّ وصيفاً لبطل دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001.

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