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التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المصري ضد الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:39 مساء
التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المصري ضد الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
غربة لاعبي الأهلي المصري. (الإنترنت)
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أعلن المدير الفني لفريق الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.
 
الهجوم: بيرسي تاو.

مقاعد البدلاء
ويجلس على مقاعد بدلاء القلعة الحمراء: «رامي ربيعة - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد».

في المقابل، شهد تشكيل الوداد عودة لاعبه زهير مترجي، الذي غاب لعدة مباريات بسبب إصابة كبيرة.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أشرف داري.

الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

الهجوم: رضا الجعدي، مبينزا، زهير مترجي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق البيضاوي، كل من: «عيسي السيودي، عبد الله حيمود، حمزة أسرير، أنس سرغات، منصف الشراشم، بديع أووك، إبراهيما كومارا، تسومو، أيت علال».

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