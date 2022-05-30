إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني، إيسكو، اليوم الإثنين، رحيله عن ريال مدريد، بعد 9 مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد إيسكو الذي انضم إلى النادي الملكي في 2013 من ملقة في 30 يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الإسبانية مع 19 لقبا، بينها ثلاثة في الدوري (2017، 2020 و2022) وخمسة في المسابقة القارية الأم (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).

وقال عبر حسابه على «إنستغرام»، وفقا لـ«فرانس برس»: «عندما كنت في ملقة، كنت أدرك أنني سأرحل.. كنت مرتبطا مع نادٍ آخر لكن ريال مدريد طرق بابي. لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائما استثناءات».

وتابع ابن الـ30 عاما «أتذكر قلت لمحيطي أنه مر وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بدوري الأبطال وأشعر أنه على وشك السقوط ومن ثم أتت «لا ديسيما» (اللقب العاشر في العام 2014)، وكل ما أتى بعده هو للتاريخ».

إيسكو يعلن رحيله بعد 9 أعوام

وتابع: «بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلا.. قلت أمس لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الأغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الخامس عشر (في دوري الأبطال) على الطريق».

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