Atwasat

إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 07:13 مساء
إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات
لاعبو ريال مدريد يرمون في الهواء لاعب الوسط إيسكو خلال احتفالات الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 29 مايو 2022 (ا ف ب)
alwasat radio

أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني، إيسكو، اليوم الإثنين، رحيله عن ريال مدريد، بعد 9 مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد إيسكو الذي انضم إلى النادي الملكي في 2013 من ملقة في 30 يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الإسبانية مع 19 لقبا، بينها ثلاثة في الدوري (2017، 2020 و2022) وخمسة في المسابقة القارية الأم (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).

وقال عبر حسابه على «إنستغرام»، وفقا لـ«فرانس برس»: «عندما كنت في ملقة، كنت أدرك أنني سأرحل.. كنت مرتبطا مع نادٍ آخر لكن ريال مدريد طرق بابي. لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائما استثناءات».

وتابع ابن الـ30 عاما «أتذكر قلت لمحيطي أنه مر وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بدوري الأبطال وأشعر أنه على وشك السقوط ومن ثم أتت «لا ديسيما» (اللقب العاشر في العام 2014)، وكل ما أتى بعده هو للتاريخ».

إيسكو يعلن رحيله بعد 9 أعوام
وتابع: «بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلا.. قلت أمس لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الأغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الخامس عشر (في دوري الأبطال) على الطريق».

- بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
- بالصور: ليفربول يتخطى أحزان دوري الأبطال.. ويحتفل بكأس إنجلترا والرابطة في مسيرة مع الجماهير
- كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

الفتى الذهبي
ومن غير الواضح بعد وجهة اللاعب الذي حصد العام 2012 جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عاما والغائب عن غالبية مباريات هذا الموسم لعدم الاستعانة به من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. ألميريا وبلد الوليد يتأهلان إلى الدوري الإسباني
رسميا.. ألميريا وبلد الوليد يتأهلان إلى الدوري الإسباني
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري ...
بنزيما: فعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية
بنزيما: فعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ...
ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت
ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
المزيد
إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات
إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات...
الشاب الدنماركي رونه يقصي تسيتسيباس من ثمن نهائي «رولان غاروس»
الشاب الدنماركي رونه يقصي تسيتسيباس من ثمن نهائي «رولان ......
رسميا.. تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي
رسميا.. تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي...
ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت
ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت...
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط