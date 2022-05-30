الشاب الدنماركي رونه يقصي تسيتسيباس من ثمن نهائي «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط

بات الشاب هولغر رونه، أول دنماركي يصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم الإثنين، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف بطل العام الماضي والمصنف رابعا عالميا.

وتغلب رونه ابن الـ 19 ربيعا والمصنف 40 عالميا على اليوناني بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3 و6-4، وضرب موعدا في ربع النهائي مع النروجي كاسبر رود الثامن.

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وأصبح رونه أول دنماركي يصل إلى ربع النهائي في الـ «غراند سلام» منذ جان ليشلي الذي كان بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة العام 1967.