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الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 11:20 مساء
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
وزارة الداخلية الفرنسية تعلن أن 68 شخصاً اعتقلوا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة بسبب أحداث نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن أن 68 شخصاً اعتقلوا، وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة، مساء أمس السبت في باريس، على بسبب الأحداث التي صاحبت نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وأعمال الشغب في محيط ملعب «ستاد دو فرانس».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أعلن تأخير انطلاق المباراة النهائية الذي فاز فيه ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي (1 - صفر) لمدة 36 دقيقة، بسبب بسبب «مشكلات أمنية» مرتبطة بـ«الوصول المتأخر للمشجعين» إلى الملعب.

إطلاق الغاز المسيل للدموع
وحاول العديد من المشجعين، وفقا لـ«الشرق الأوسط» تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة. وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان. ولم يتمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر من الدخول إلى الملعب إلا في نهاية الشوط الأول من المباراة.

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وقالت شرطة باريس في بيان، وفقا لـ«الشرق الأوسط» إنه قبل المباراة «عطل العديد من المشجعين بدون تذاكر أو حاملي التذاكر المزورة الوصول إلى (ستاد دو فرانس)، على مستوى المحيط الأمني الخارجي». وألقى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة على «تويتر»، باللوم على «الآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزورة الذين حاولوا اقتحام» الملعب.

وأضافت الشرطة أن إخلاء «منطقتي المشجعين» المنفصلتين - لمشجعي ريال مدريد في سان دوني وليفربول في شرق باريس - تم من دون حوادث كبيرة. وخصصت الشرطة محيطاً آمناً مع شاشات عملاقة ومشروبات ووسائل ترفيهية في «كور دو فانسين» للترحيب بأربعين من المشجعين الإنجليز الذين لا يحملون التذاكر.

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