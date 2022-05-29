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رسميا.. ألميريا وبلد الوليد يتأهلان إلى الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 10:27 مساء
رسميا.. ألميريا وبلد الوليد يتأهلان إلى الدوري الإسباني
نادي ألميريا يتأهل للدوري الإسباني الممتاز بعد التعادل مع ليجانيس على الملعب البلدي دي بوتاركي في الجولة الـ42 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية. (الإنترنت)
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نجح فريق نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، في العودة إلى الدوري الإسباني، بعد غياب استمر 7 سنوات.

وخاض نادي ألميريا آخر مبارياته في دوري الدرجة الثانية الإسباني، اليوم الأحد، عندما حل ضيفًا على ليجانيس، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في الجولة الـ42 والأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليحصل على المركز الأول المؤهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة، يرفع ألميريا رصيده إلى 81 نقطة، يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، والمؤهل مباشرة إلى الليجا.

تأهل بلد الوليد
في الوقت نفسه، فاز بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة على ويسكا، سجلها كلها في الشوط الثاني من عمر اللقاء، حيث كان متعادلًا سلبيًا بنهاية الشوط الأول.

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بهذه النتائج يتأهل ألميريا كأول الدوري، برصيد 81 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة مع بلد الوليد الذي لحق به للدرجة الأولى.

وتأهل الرباعي إيبار ولاس بالماس وتنريفي وجيرونا إلى الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الإسباني بالرغم من خسارة إيبار وتنريفي.

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