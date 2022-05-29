فاروق الزنداح.. موهبة قادمة في رياضة «الكيك بوكسنغ» و«المواتاي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد الناشئ الموهبة فاروق خالد الزنداح، لاعب رياضة «الكيك بوكسنغ» و«المواتاي» للفنون القتالية، أنه يطمح للعالمية وتشريف ليبيا في المحافل الدولية.

وقال اللاعب صاحب الـ13 عامًا، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يطمح لتحقيق البطولة العالمية، وأن يمارس هوايته المفضلة يوميًا في أكاديمية الفنون القتالية استعدادًا للاستحقاقات الدولية والمحلية المقبلة.

ويُعد اللاعب من رياضيي أكاديمية الفنون القتالية بمدينة الخمس، وتُوّج بـ25 قلادة منها 23 ذهبية واثنتان فضيتان، ومحليًا أحرز 15 قلادة، وخارجيًا أحرز 10 قلائد.

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وتحصل عدة مرات على بطولة ليبيا في البطولات التي أقيمت في طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي في وزن 34 ناشئين، كما تحصل على الذهبية في تونس وذهبية في المغرب.

اللاعب فاروق الزنداح. (الإنترنت)