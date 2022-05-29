مدرب الأهلي المصري يتوعد الوداد المغربي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إنه يحترم بشدة الوداد المغربي؛ لكن فريقه حامل اللقب يبحث عن الفوز في أي مكان، وذلك قبل مباراتهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الدار البيضاء غدًا الإثنين.

وقرر الاتحاد الأفريقي (كاف) إقامة النهائي في ملعب الوداد، ما أثار غضب الأهلي ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار وسيضطر لخوض النهائي في المغرب.

نلعب النهائي في أي مكان

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وفقًا لـ«رويترز»: «نلعب النهائي في أي مكان يجري تحديده، والدليل نحن هنا في المغرب وأي أمور أخرى لا أتحدث عنها لأن تركيزي في الملعب والمباراة فقط، وهذا لا يعني أن العناصر الخارجية لا يكون لها دور سواء من جمهور أو ملعب.. ولكن تفكيرنا الآن في المباراة داخل الملعب فقط».

وأبدى موسيماني التمسك بفرصة قيادة الأهلي لإحراز اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين. وأوضح المدرب الجنوب أفريقي: «نحن النادي الأهلي، ونؤمن بفرصنا بالفوز بالرغم من أي صعوبات تواجهنا».

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الوداد فريق كبير

وأضاف: «الوداد فريق كبير، ويملك تاريخًا كبيرًا ونلعب على أرضه، لكن نحن هنا لكي نلعب ونمثل الأهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف».