7 ملايين شخص تابعوا نهائي دوري الأبطال في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

تابع 7 ملايين شخص عبر التلفاز في فرنسا نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول، أمس السبت، في باريس، وفقًا لبيانات نسب المشاهدة.

وبلغت نسبة المشاهدة لقناة (تي في 1) 33.4% بواقع 5.9 مليون متفرج، بينما تابع 1.06 مليون شخص قناة (كانال+)، ما يعادل 6% من المتفرجين، بحسب «وكالة الأنباء الإسبانية».

وكان 2.5 مليون شخص (11.1% من إجمالي المشاهدين) قد تابعوا النسخة الماضية من نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي أمام التليفزيون الفرنسي.

وجرت المباراة، التي كان مقررًا إقامتها في سان بطرسبرغ لكنه تقرر نقلها إلى باريس في فبراير من نفس العام الجاري إزاء غزو روسيا أوكرانيا، في ظل التوتر مع الشرطة لمحاولة العديد دخول النادي دون تذاكر دخول أو بتذاكر دخول مزورة.

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبهذا الفوز نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، وللمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.