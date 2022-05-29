البطل المصري محمد شعبان وصيف «كاليفورنيا برو» بعد منافسة شرسة مع جريفن في كمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط

نجح البطل المصري محمد شعبان نجم فريق «كوسكواد» لكمال الأجسام للمحترفين، في الفوز بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات بطولة «كاليفورنيا برو»، إحدى البطولات الكبرى المؤهلة لـ«مستر أولمبيا»، التي أُقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

جاء هذا بعد منافسة شرسة مع الأميركي تشارلز جريفن الذي خطف المركز الأول بفارق ضئيل عن شعبان، وتأهل للمشاركة في نسخة «مستر أولمبيا» المقبلة 2022 التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل في لاس فيغاس.

محمد شعبان ظهر بمستوى متميز خلال البطولة وتفوق على أكثر من لاعب أبرزهم ماكس تشارلز، والإيطالي أندريا برستي، ومواطنه أندريا موزي، والفرنسي ثيو ليغورير والكرواتي بيتر كلينسر، ولم يبعده عن الفوز باللقب سوى 5 نقاط فقط تفوق بها الأميركي جريفن.

وشهدت منافسات نسخة العام الجاري من «كاليفورنيا برو» مشاركة 12 لاعبًا، وجاء ترتيب المراكز الخمسة الأولى في الـ«بودي بيلدينغ» على النحو التالي: تشارلز جريفن المركز الأول، محمد شعبان المركز الثاني، تونيو بورتن المركز الثالث، أندريا موزي المركز الرابع، بيتر كلينسر المركز الخامس.

واعتذر شعبان عن المشاركة في بطولة «أرنولد كلاسيك»، التي أُقيمت في مارس الماضي، بعد تلقيه دعوة المشاركة فيها بصفته اللاعب المصري والعربي الوحيد، لكنه لم يتمكن من اللعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الظهر، لكنه استطاع أن يتعافى منها ودخل معسكرًا تجهيزيًا لبطولة كاليفورنيا.

ويعد البطل المصري أحد أهم اللاعبين المصريين المصنفيين عالميًا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز بأكثر من بطولة عالمية أبرزها بطولة البرتغال قبل عامين.



وظهر محمد شعبان بمستوى متميز في بطولات العام الماضي وتأهل بالنقاط بعد احتلاله صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين، ونجح نجم فريق «كوسكواد» في ثاني مشاركاته في نسخة «مستر أولمبيا 2021»، التي توج بها بيج رامي للمرة الثانية على التوالي، في الفوز بالمركز العاشر.