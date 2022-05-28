تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت تشكيلة ليفربول الثلاثي الهجومي محمد صلاح، وساديو ماني، ولويس دياز، وأيضا تواجد تياجو ألكانتارا في التشكيل الأساسي على الرغم من الشكوك حول عدم قدرته على اللحاق بالمباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

في الهجوم: لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كايمهين كيليهر وجويل ماتيب وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وكورتس جونز وتاكومي مينامينو وكوستاس تسيميكاس وهارفي إليوت وأليكس أوكسلايد تشامبرلين وجو جوميز.

- نهائي أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات «ريال مدريد» ضد «ليفربول»

- «ليفربول» × «ريال مدريد».. مشوار مثير من أجل خطف الكأس «ذات الأذنين»

- ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم. بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ

تشكيلة ليفربول لمواجهة ريال مدريد. (الإنترنت)