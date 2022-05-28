تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتسلح بـ«الثلاثي التاريخي» لمواجهة ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في التشكيل ثلاثي الوسط التاريخي الذي توج بثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية، كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

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ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم. بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ

تكشيل ريال مدريد. (الإنترنت)