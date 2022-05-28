نهائي أبطال أوروبا.. جماهير «ليفربول» تكسو باريس بالأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

تواجدت جماهير فريق «ليفربول» الإنجليزي، بغزارة شديدة في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهة «الريدز» أمام نظيره «ريال مدريد» الإسباني، مساء اليوم السبت، على ملعب «ستاد دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2022.

ونشر نادي «ليفربول»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقاطع فيديو تظهر جماهير «ليفربول» وهي تشدو بالغناء في شوارع باريس قبل مواجهة «ريال مدريد».

الهتاف لمحمد صلاح

وكان للدولي المصري محمد صلاح، نجم «ليفربول»، نصيب كبير من هتافات جماهير «الريدز» في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، التي هتفت باسمه بأغنية «الملك المصري»، التي تخصصها الجماهير للاعب.

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ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم. بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ.

جماهير «ليفربول» تكسو باريس بالأحمر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)