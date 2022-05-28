بيان جديد حول بيع تشيلسي وسط ترقب لاكتمال الصفقة.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، الجديد عن اتفاق بيعه، وقال «جرى التوصل إلى اتفاق نهائي محدد»، لانتقال ملكية النادي اللندني إلى تحالف بقيادة تود بولي المشارك في ملكية نادي لوس إنجليس دودغرز وبدعم من كليرليك كابيتال.

وحصل التحالف الذي تفوق في السباق على شراء النادي في وقت سابق من مايو الجاري على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وموافقة الحكومة البريطانية لإتمام الصفقة الأسبوع الماضي، بحسب «رويترز».

ويخضع المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي والذي تعتبره موسكو «عملية عسكرية خاصة».

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وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس الماضي، وقال تشيلسي في بيان «يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه جرى التوصل الليلة الماضية لاتفاق نهائي محدد لبيع النادي لتحالف تود بولي كليرليك كابيتال».

وأضاف البيان «من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الإثنين، وسيعلن النادي المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت».

واحتاجت الصفقة أيضًا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وبعد إتمام الصفقة سيكون بوسع تشيلسي إبرام صفقات انتقالات وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.

وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في 2003 وتوج بعدها النادي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات أيضًا وبدوري أبطال أوروبا مرتين.