وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس...

وصلت كأس دوري أبطال أوروبا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين «ليفربول» الإنجليزي، و«ريال مدريد» الإسباني.
ويلتقي «ليفربول» مع «ريال مدريد»، السبت المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب «سان دوني» بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022).
طريق «ليفربول» نحو نهائي أبطال أوروبا 2022
أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 «ليفربول» في مجموعة صعبة، بجانب «أتلتيكو مدريد» و«ميلان» و«بورتو»، ونجح «الريدز» في حسم الصدارة مبكرًا وصعد بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).
وواجه رفاق الدولي المصري محمد صلاح الـ«إنتر» في دور الـ16، وفاز ذهابًا بهدفين نظيفين وخسر إيابًا بهدف نظيف، فصعد لربع النهائي الذي واجه فيه «بنفيكا» وتخطاه بمجموع نتائج 6-4، وذلك قبل إقصاء «فياريال» من نصف النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في الذهاب، وثلاثة أهداف لهدفين في الإياب.
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كيف تأهل «ريال مدريد» لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟
خاض «ريال مدريد» طريقًا صعبًا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، فبعد التأهل من على صدارة مجموعة ضمت الـ«إنتر» و«شيريف» و«شاختار»، واجه «باريس سان جيرمان» و«تشيلسي» و«مانشستر سيتي» على التوالي، ونجح في إقصاء الثلاثي المرشح للقب.
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