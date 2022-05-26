Atwasat

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 03:48 مساء
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
كأس دوري أبطال أوروبا تصل إلى العاصمة الفرنسية، باريس، استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين «ليفربول» الإنجليزي و«ريال مدري. (الإنترنت)
alwasat radio

وصلت كأس دوري أبطال أوروبا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين «ليفربول» الإنجليزي، و«ريال مدريد» الإسباني.

ويلتقي «ليفربول» مع «ريال مدريد»، السبت المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب «سان دوني» بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022).

طريق «ليفربول» نحو نهائي أبطال أوروبا 2022
أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 «ليفربول» في مجموعة صعبة، بجانب «أتلتيكو مدريد» و«ميلان» و«بورتو»، ونجح «الريدز» في حسم الصدارة مبكرًا وصعد بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).

وواجه رفاق الدولي المصري محمد صلاح الـ«إنتر» في دور الـ16، وفاز ذهابًا بهدفين نظيفين وخسر إيابًا بهدف نظيف، فصعد لربع النهائي الذي واجه فيه «بنفيكا» وتخطاه بمجموع نتائج 6-4، وذلك قبل إقصاء «فياريال» من نصف النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في الذهاب، وثلاثة أهداف لهدفين في الإياب.

- رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

كيف تأهل «ريال مدريد» لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟
خاض «ريال مدريد» طريقًا صعبًا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، فبعد التأهل من على صدارة مجموعة ضمت الـ«إنتر» و«شيريف» و«شاختار»، واجه «باريس سان جيرمان» و«تشيلسي» و«مانشستر سيتي» على التوالي، ونجح في إقصاء الثلاثي المرشح للقب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب زياش
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
المزيد
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري ......
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس...
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي ......
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب زياش
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار ......
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط