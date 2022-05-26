وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت كأس دوري أبطال أوروبا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين «ليفربول» الإنجليزي، و«ريال مدريد» الإسباني.

ويلتقي «ليفربول» مع «ريال مدريد»، السبت المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب «سان دوني» بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022).

طريق «ليفربول» نحو نهائي أبطال أوروبا 2022

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 «ليفربول» في مجموعة صعبة، بجانب «أتلتيكو مدريد» و«ميلان» و«بورتو»، ونجح «الريدز» في حسم الصدارة مبكرًا وصعد بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).

وواجه رفاق الدولي المصري محمد صلاح الـ«إنتر» في دور الـ16، وفاز ذهابًا بهدفين نظيفين وخسر إيابًا بهدف نظيف، فصعد لربع النهائي الذي واجه فيه «بنفيكا» وتخطاه بمجموع نتائج 6-4، وذلك قبل إقصاء «فياريال» من نصف النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في الذهاب، وثلاثة أهداف لهدفين في الإياب.

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