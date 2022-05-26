المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرفي رينارد، قائمة «الأخضر» المشارِكة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة اليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري وحتى 9 من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم «قطر 2022»، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض «الأخضر» السعودي، وفقًا لموقعه الرسمي، خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

قائمة المنتخب السعودي

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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وسيغادر المنتخب السعودي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو «الأخضر» في العاصمة «الرياض».