Atwasat

المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 03:14 مساء
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022
المنتخب السعودي لكرة القدم. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرفي رينارد، قائمة «الأخضر» المشارِكة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة اليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري وحتى 9 من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم «قطر 2022»، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض «الأخضر» السعودي، وفقًا لموقعه الرسمي، خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

قائمة المنتخب السعودي
واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

- تصفيات مونديال 2022: السعودية إلى النهائيات للمرة السادسة
- منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)
- السعودية تتلقى الهزيمة الأولى بتصفيات كأس العالم في اليابان

وسيغادر المنتخب السعودي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو «الأخضر» في العاصمة «الرياض».

المجموعة الثالثة
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم«قطر 2022»، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب زياش
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
المزيد
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري ......
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس...
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي ......
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب زياش
المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار ......
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط