المنتخب المغربي: عودة لاعب «بايرن ميونيخ» مزراوي.. واستمرار غياب زياش

القاهرة - بوابة الوسط

شملت التشكيلة الجديدة لمنتخب المغرب، التي ستخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، عودة ظهير نادي «بايرن ميونيخ» الألماني الجديد الدولي نصير مزراوي، وأمين حارث وعادل تاعرابت وسفيان رحيمي.

ولا يزال جناح «تشيلسي» الإنجليزي، حكيم زياش، في قائمة المستبعدين من الفريق، وفقًا لـ«فرانس برس»، نظرًا للخلافات مع المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش على خلفية أسباب انضباطية.

ويلعب منتخب المغرب مع الولايات المتحدة وديًا في سينسيناتي الأميركية في 1 يونيو، قبل مواجهتي جنوب أفريقيا وليبيريا في 9 و13 يونيو تواليًا ضمن التصفيات القارية للبطولة المقررة في ساحل العاج.

وفي ما يلي التشكيلة الجديدة:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير الكجوي (هاتاي سبور التركي)، أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي).

- الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، سفيان العكوش (إف سي لوزان السويسري)، آدم مسينا (واتفورد الإنجليزي)، سفيان شاكلا (لويفن البلجيكي)، سامي مايي (فرنتسفاروش المجري)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، جواد اليميق (ريال بلد الوليد الإسباني).

- خط الوسط: فيصل فجر (سيفاس سبور التركي)، سفيان امرابط (فيورنتينا الإيطالي)، أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينغرز الإنجليزي)، عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)، عز الدين أوناحي (إنجيه الفرنسي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي).

- خط الهجوم: سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، منير الحدادي ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، زكرياء أبو خلال (ألكمار الهولندي)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، طارق التيسودالي (جنت البلجيكي).

استبعاد مزراوي وزياش

وكان خليلودجيتش استبعد مزراوي وزياش في المباريات الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك مباراتي الدور الحاسم ضد الكونغو الديمقراطية في نهاية مارس الماضي، لأسباب انضباطية.

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اعتزال زياش

وكان زياش (29 عامًا) أعلن مطلع فبراير اعتزاله اللعب دوليًا بعد خلاف مع خليلودجيتش الذي اتهمه بعدم الاحترام مما يهدد، على حد قوله، تماسك المجموعة، فيما رفض زياش المصالحة مع المدرب والعودة إلى المنتخب.

وتعرض خليلودجيتش لانتقادات في المغرب بسبب خياراته التكتيكية وتشكيلة المنتخب على الرغم من التأهل لكأس العالم 2022، الأمر الذي أثار شائعات عن رحيله قبل أشهر قليلة من انطلاق العرس العالمي حيث سيواجه كرواتيا وبلجيكا وكندا في دور المجموعات.