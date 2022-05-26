برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مهاجم «أتلتيكو مدريد» السابق، اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، رسالة وداع لجماهير النادي، بعد تأكد رحيله هذا الصيف.

وقال سواريز، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقا لـ«كورة»: «لقد انتهى عامان لا ينسى فيهما أتلتيكو مدريد، ولن أنسى أبدًا المودة من اللحظة الأولى من كل واحد منكم».

وأوضح: «ممتن لزملائي في الفريق الذين تعاملوا معي كواحد منهم، وأعضاء الجهاز الفني الذين ساعدونا على تقديم كل شيء، وأشكرهم على الحب والدعم في كل دقيقة».

الفوز بـ«الليغا»

وواصل سواريز في رسالته: «الفوز بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، هو أمر لا يمكن تفسيره، بسبب الطريقة التي توجنا بها باللقب، وأودع الجميع وأنا فخور بهذه السنوات الرائعة، وسعيد لثقتهم بي، أنا وعائلتي سنكون ممتنين دائمًا».

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وكان سواريز انتقل إلى فريق «أتلتيكو مدريد» قادمًا من «برشلونة»، ولعب موسمين بقميص الـ«روخيبلانكوس»، ورحل بنهاية عقده، ولم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.