Atwasat

برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 11:41 صباحا
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
سواريز . (الإنترنت)
alwasat radio

وجه مهاجم «أتلتيكو مدريد» السابق، اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، رسالة وداع لجماهير النادي، بعد تأكد رحيله هذا الصيف.

وقال سواريز، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقا لـ«كورة»: «لقد انتهى عامان لا ينسى فيهما أتلتيكو مدريد، ولن أنسى أبدًا المودة من اللحظة الأولى من كل واحد منكم».

وأوضح: «ممتن لزملائي في الفريق الذين تعاملوا معي كواحد منهم، وأعضاء الجهاز الفني الذين ساعدونا على تقديم كل شيء، وأشكرهم على الحب والدعم في كل دقيقة».

الفوز بـ«الليغا»
وواصل سواريز في رسالته: «الفوز بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، هو أمر لا يمكن تفسيره، بسبب الطريقة التي توجنا بها باللقب، وأودع الجميع وأنا فخور بهذه السنوات الرائعة، وسعيد لثقتهم بي، أنا وعائلتي سنكون ممتنين دائمًا».

- إعلان الحكم النهائي في قضية تزوير «اختبار سواريز»
- أتلتيكو مدريد يضع إصابة سواريز تحت الفحص الطبي وسط ترقب
- سواريز يغازل ليفربول ويمني النفس بتحقيق مجد جديد

وكان سواريز انتقل إلى فريق «أتلتيكو مدريد» قادمًا من «برشلونة»، ولعب موسمين بقميص الـ«روخيبلانكوس»، ورحل بنهاية عقده، ولم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
الطبطبه!

الطبطبه!
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جراحة في ركبة زلاتان تبعده 8 أشهر.. و«ميلان» يصدر بيانا عن الحالة
جراحة في ركبة زلاتان تبعده 8 أشهر.. و«ميلان» يصدر بيانا عن الحالة
بعد «التأهل التاريخي».. ميار شريف تنسحب من بطولة «رولان غاروس»
بعد «التأهل التاريخي».. ميار شريف تنسحب من بطولة «رولان غاروس»
محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول
محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن «باريس سان جيرمان»
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن «باريس سان جيرمان»
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
المزيد
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»
برسالة مؤثرة.. سواريز يودع «أتلتيكو مدريد»...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى...
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى ......
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي...
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن «باريس سان جيرمان»
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن «باريس سان جيرمان»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط