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كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 09:00 مساء
كلوب يحسم موقف «تياغو» من نهائي دوري الأبطال.. ويتغنى بأنشيلوتي
المدرب الألماني يورغن كلوب. (الإنترنتت)
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تحدث المدير الفني لفريق «ليفربول» الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، عن موقف لاعب الوسط تياغو ألكانتارا من المشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها السبت المقبل ضد «ريال مدريد».

وقال كلوب، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«رويترز» إن إصابة لاعب الوسط تياغو ألكانتارا، ليست بالسوء الذي كان يخشاه مما يزيد توقعات مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

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وبدا أن تياغو يعاني شدًا عضليًا في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام «ولفرهامبتون واندرارز»، وأوضح كلوب في البداية أنه من المحتمل أن يغيب عن مواجهة بطل إسبانيا في باريس.

نتيجة الفحوص الطبية
ورغم أن لاعب إسبانيا لم يتدرب، اليوم الأربعاء، أشار المدرب الألماني إلى أن تياغو قد يخوض مران الخميس بعد أن أظهرت الفحوص أن الإصابة أقل خطورة مما كان يعتقد. وأشار كلوب في مؤتمر صحفي: «لديه فرصة في هذه اللحظة، من الممكن أن يشارك في تدريبات الغد وهذا سيكون مفيدًا للغاية.. هذا جيد على نحو مدهش، بعد المباراة لم أكن متفائلًا حقًا لكننا تلقينا أخبارًا في الليل تفيد بأن الأمر لا يبدو بهذا السوء».

كلوب يتغنى بأنشيلوتي
وتحدث كلوب عن منافسه «ريال مدريد» قائلًا: «لا تعرف أبدًا متى ستصل إلى نهائي دوري الأبطال مرة أخرى، لذا فهو أمر مميزة حقًا.. سنواجه الفريق الذي فاز باللقب 4 مرات على الأقل في السنوات العشر الماضية.. هذا ما يجعلها مناسبة مميزة حقًا. شارك الكثير من اللاعبين في هذه المباراة (أمام ريال مدريد في نهائي 2018)».

وأشاد كلوب بمدرب «ريال مدريد» كارلو أنشيلوتي: «لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي للعثور على كلمة مناسبة، لكن من الواضح أن كارلو بالنسبة لي هو أحد أنجح المديرين في العالم، وهو نموذج يحتذى به في كيفية تعامله مع النجاح، إنه أحد أفضل الأشخاص الذين يمكنك مقابلتهم، حقًا رجل لطيف».

وأضاف: «لدي علاقة جيدة معه، ربما تم تجميدها عندما كان في إيفرتون، وتوجب علي احترامه بنسبة أكبر حينها.. لن يتوقف عن الفوز أبدا. لكن هذا لا يعني أي شيء فيما يتعلق بهذه المباراة».

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