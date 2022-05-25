«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، آخر تطورات المفاوضات بين «برشلونة» الإسباني، ونادي «بايرن ميونيخ» الألماني، من أجل انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري، إلى ملعب «كامب نو».

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة» إن الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب التفاوض عليه من جانب بايرن لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئيًا.

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وأشارت الجريدة: «وكيل اللاعب بيني زهافي يعمل بكامل استطاعته لنقل موكله إلى برشلونة، حيث اتفق مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصية».

شرطان لبيع ليفاندوفسكي

وأوضحت الجريدة: بايرن ميونيخ يرفض إبرام أي اتفاق مع برشلونة إلا بعد تحقيق شرطين: الأول أن يناسب العرض المقدم قيمة اللاعب التي حددها بايرن سلفًا، وهي 50 مليون يورو، والثاني إيجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قيادة الهجوم».

وذكرت الجريدة الإسبانية، أنه في حال عدم تحقق الشرطين سيتمسك «بايرن» باللاعب ليكمل السنة المتبقية في عقده.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي (34 عامًا) مع «بايرن ميونيخ»، بنهاية الموسم المقبل، ورفض اللاعب كل محاولات ناديه للتجديد ويصر على الرحيل.