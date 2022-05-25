نيمار يكشف حقيقه رحيلة عن «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نجم فريق «باريس سان جيرمان» الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة «باريس سان جيرمان» فتحت الباب أمام بيع نيمار، حال وصول عرض جيد.

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وقال نيمار في مقابلة تلفزيونية، وفقًا لـ«كورة»: «حتى الآن، لم يبلغني أحد بشيء في هذا الاتجاه.. لكن من جانبي، الموقف واضح تمامًا، أريد أن أبقى مع الفريق العاصمي».

مبابي لا يمانع رحيل زميله

وأضافت جريدة «ليكيب» الفرنسية، وفقًا لـ«كورة» أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي جدد عقده أخيرًا حتى صيف 2025، لا يمانع فكرة رحيل زميله البرازيلي.

يذكر أن نيمار جونيور انتقل إلى صفوف «باريس سان جيرمان» في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو. ومدد اللاعب البرازيلي العام الماضي، تعاقده مع النادي الفرنسي ثلاثة مواسم إضافية، ليبقى معه حتى صيف 2025.