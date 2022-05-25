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بعد «التأهل التاريخي».. ميار شريف تنسحب من بطولة «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 05:21 مساء
بعد «التأهل التاريخي».. ميار شريف تنسحب من بطولة «رولان غاروس»
الاتحاد المصري للتنس يعلن، اليوم الأربعاء، انسحاب ميار شريف من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في القدم.. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد المصري للتنس، اليوم الأربعاء، انسحاب ميار شريف، من بطولة فرنسا المفتوحة بعد إصابتها «بشرخ في القدم» خلال فوزها التاريخي يوم الثلاثاء على الأوكرانية مارتا كوستيوك، لتصبح أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات السيدات في «رولان غاروس».

وقال الاتحاد المصري على «فيسبوك»: «تحتاج ميار لفترة علاج من 6 إلى 8 أسابيع بعد أن استكملت مباراة الثلاثاء وهي مصابة». وتمنى الاتحاد عودة سريعة للاعبة المصرية للمنافسات.

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إنجاز تاريخي
وأصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس الثلاثاء. وأطلقت ميار البالغ عمرها 26 عامًا ثلاث ضربات إرسال ساحقة مقابل واحدة لمنافستها، وارتكبت خطأ مزدوجًا في ضربة الإرسال مرتين فقط مقابل خمسة للاعبة الأوكرانية.

وكسرت ميار المصنفة 28 إرسال كوستيوك في الشوط 12 عندما أعادت اللاعبة الأكرانية ضربة خلفية خارج الملعب.

وكسرت ميار إرسال منافستها مرة أخرى في المجموعة الثانية لتحسم الفوز بالمباراة. وكان من المقرر قبل إعلان انسحابها أن تلتقي اللاعبة المصرية في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة 24.

التتويج ببطولة كارلسروهه
وأحرزت ميار لقب بطولة كارلسروهه للتنس للعام الثاني على التوالي بعد انتصارها 6-2 و6-4 على الأميركية برناردا بيرا الأسبوع الماضي.

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