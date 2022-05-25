كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

القاهرة - بوابة الوسط

رد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على التصريحات التي أطلقها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بشأن مواجهة الفريقين في نهئاي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية «باريس».

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وقال محمد صلاح في وقت سابق بعد وصول ريال مدريد إلى المباراة النهائية، إنه يتمنى الثأر من ريال مدريد، بعدما فاز الأخير على ليفربول 3-1 في نهائي أبطال أوروبا 2018، والذي شهد خروج الدولي المصري محمد صلاح مصابا.

وقال بنزيما ردا على صلاح في تصريحات لمحطة «موفي ستار» الإسبانية، وفقا لـ«جول»: «ليفربول لديه ثقة كبيرة، ربما يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة بالفعل.. ربما يعتقدون أن هذا ليس هو نفس ريال مدريد الذي فاز عليهم من قبل، يعتقدون أنهم المرشحون».

صلاح يقول ما يريد

وأوضح بشان تصريحات النجم المصري: «محمد صلاح يمكنه أن يقول ما يشاء، ولكن في النهاية، تبقى الكلمة الفاصلة على أرض الملعب يوم السبت المقبل.. ومع ذلك، ليست لدي نظرة انتقامية، وصلاح يسجل الأهداف ويساعد زملائه بصورة رائعة وهو يقوم بعمل جيد».

يذكر أن ريال مدريد توج هذا الموسم بلقبي السوبر الإسباني والدوري، فيما حصد ليفربول، كأسي الرابطة المحترفة والاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح Vs ريال مدريد

وبمقارنة أرقام صلاح ببنزيما، فنجد تفوّقا للفرعون المصري من ناحية القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة محمد 100 مليون يورو فيما بلغت قيمة كريم 25 مليون يورو.

وفي إنجلترا، ظفر صلاح بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي برفقة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون برصيد 23 هدفاً، كما حظي الفرعون المصري بجائزة أفضل صانع ألعاب في (البريميرليغ) بعد أن صنع 13 هدفاً.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022، وهي الجائزة المقدّمة من رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية.

وحقّق اللاعب المصري مع ليفربول هذا الموسم لقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان فريقه الريدز (ليفرلول) قريبا جداً من لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن البطل المتوّج مانشستر سيتي. وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، شارك صلاح في 12 مباراة سجّل من خلالها 8 أهداف وصنع اثنين.

كريم بنزيما

على الطرف المقابل، توّج كريم بنزيما بجائزة هدّاف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفاً بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما تشارك مع مواطنه عثمان ديمبلي صدارة ترتيب صانعي الأهداف بـ 13 تمريرة حاسمة.

وحقّق بنزيما هذا الموسم لقب الدوري الإسباني مع فريقه ريال مدريد، وتسلم جائزة فردية وهي أفضل لاعب فرنسي محترف لعام 2022.

وفي دوري الأبطال، لعب الفرنسي كريم دوراً بارزاً في وصول الريال إلى النهائي، حيث شارك في 12 مباراة أحرز من خلالها 15 هدفاً ليتصدر ترتيب هدّافي البطولة، وكما تمكّن من صناعة هدفين.