رسميًا.. كلوب يفوز بجائزة افضل مدرب في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2021-2022).

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي عبر موقع «تويتر»، حصول كلوب على تلك الجائزة، من قِبل الرابطة. وتنافس كلوب مع بيب غوارديولا وتوماس فرانك وباتريك فييرا وإيدي هاو على الجائزة.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها كلوب بالجائزة بعد موسم 2019-2020. ويعد السير أليكس فيرجسون هو أكثر المتوجين بلقب الجائزة التي بدأت في موسم 1993-1994 برصيد 12 مرة.

السيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بفوزه التاريخي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده في نهاية الموسم إلى 93 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

وفاز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما نجح في قيادة ليفربول إلى منافسة مانشستر سيتي حتى الرمق الأخير.

ويستعد يورجن كلوب مع فريقه ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل 28 مايو.