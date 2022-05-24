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إيطاليا تستعين بمدافع روما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 11:17 مساء
إيطاليا تستعين بمدافع روما
منتخب إيطاليا يستدعى مدافع روما ليوناردو سبيناتزولا لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين الشهر المقبل ومباريات دوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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استدعت إيطاليا مدافع روما ليوناردو سبيناتزولا، ضمن قائمة ضمت 39 لاعبا لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين الشهر المقبل، وكذلك مبارياتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وذلك بعد غياب طويل للإصابة.

واعتمد المدرب روبرتو مانشيني، وفقا لـ«رويترز» على التشكيلة التي فازت بلقب بطولة أوروبا في يوليو الماضي، باستثناء المصابين فيدريكو كييزا وجايتانو كاستروفيلي ورفائيل تولوي وتشيرو إيموبيلي.

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إصابة في العرقوب
وكان سبيناتزولا أحد أبرز لاعبي إيطاليا خلال فوزها بكافة مباريات بطولة أوروبا التي توج الفريق بلقبها، لكن مشواره الرائع في البطولة كانت نهايته مؤلمة بإصابته في وتر العرقوب في دور الثمانية. وغاب الظهير الأيسر البالغ من العمر 29 عاما عن الملاعب طوال الموسم تقريبا قبل أن يعود إلى للعب مع روما الشهر الحالي.

5 مباريات في 15 يوما
وستخوض إيطاليا خمس مباريات خلال 15 يوما الشهر المقبل، حيث تبدأ بمواجهة الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا أول يونيو على استاد ويمبلي في لندن. وفي دوري الأمم الأوروبية ستستضيف ألمانيا في بولونيا في الرابع من الشهر ذاته ثم المجر بعدها بثلاثة أيام في تشيزانا قبل أن تواجه إنجلترا في ولفرهامبتون في 11 يونيو وألمانيا في مونشنجلادباخ بعدها بثلاثة أيام.

وانضم القائد المخضرم جيورجيو كيليني، الذي سيعتزل دوليا بعد مباراة الأرجنتين، للتشكيلة بينما استدعى مانشيني مهاجم إمبولي أندريا بينامونتي ولاعب وسط ساسولو دافيدي فراسيتي للتشكيلة أول مرة.

وفيما يلي التشكيلة الإيطالية:
حراس المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري) وجيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) وأليكس ميريت (نابولي) وسلفاتوري سيريجو (جنوة). 

مدافعون: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) وأليساندرو باستوني (إنتر ميلان) وكريستيانو بيراجي (فيورنتينا) وليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) وديفيد كالابريا (ميلان) وجيورجيو كيليني (يوفنتوس) وجيوفاني دي لورينتسو (نابولي) وفيدريكو ديماركو (إنتر ميلان) إيمرسون بالميري (أولمبيك ليون) وأليساندرو فلورينتسي (ميلان) ومانويل لاتساري (لاتسيو) ولويز فليبي (لاتسيو) وجيانلوكا مانشيني (روما) وليوناردو سبيناتزولا (روما).

لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) وبرايان كريستانتي (روما) ودافيدي فراسيتي (ساسولو) وجورجينيو (تشيلسي) مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) لورينتسو بليجريني (روما) وماتيو بيسينا (أتلانتا) و ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) و ساندرو تونالي (ميلان).

مهاجمون: أندريا بيلوتي (تورينو) ودومينيكو بيراردي (ساسولو) وفيدريكو برنارديسكي (يوفنتوس) وجيانلوكي كابراري (فيرونا)ولورينتسو إنسيني (نابولي) ومويزي كين (يوفنتوس) وأندريا بينامونتي (إمبولي) وماتيو بوليتانو (نابولي) وجياكومو راسبادوري (ساسولو) وجيانلوكا سكاماكا (ساسولو) وماتيا زاكاني (لاتسيو) ونيكولو زانيولو (روما).

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