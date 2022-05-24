هكذا علق أنشيلوني على قرار تجديد «مبابي» مع «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني لفريق «ريال مدريد» الإسباني، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على قرار مهاجم «باريس سان جيرمان»، اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، تجديد عقده، رفقة النادي العاصمي حتى 2025، بعد الأنباء التي ترددت بقوة عن إمكانية انتقاله إلى «ريال مدريد» الإسباني.

وقال أنشيلوني، في تصريحات اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ«فرانس برس»، إنه يحترم قرار كيليان مبابي البقاء مع «باريس سان جيرمان» الفرنسي، مشددًا على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكان «ريال مدريد» سعى جاهدًا للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسئل أنشيلوتي، الثلاثاء، عما إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع «ريال مدريد» إلى الفوز على «ليفربول»، السبت، والظفر باللقب الرابع عشر من المسابقة القارية العريقة.

نحن نحترم الجميع

وأوضح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: «من الواضح تمامًا بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه.. لم نتحدث أبدًا عن لاعبين من أندية أخرى.. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى.. علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تمامًا ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي».

وكان أنشيلوتي مترددًا في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصيًا من قرار اللاعب الفرنسي، قال: «أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبدًا عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك».

الدوري الإسباني

وكان «ريال مدريد» حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي قبل أربع مراحل من النهاية، بينما خسر «ليفربول» الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح «مانشستر سيتي»، السبت.

مبابي يطلب الرحيل إلى الـ«ريال»

وقال مبابي في تصريحات صحفية أمس الإثنين: «الجميع يعلم أنني طلبت الرحيل في صيف العام الماضي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد.. ولكن هناك عدة عوامل دفعتني للاستمرار مع باريس وتجديد عقدي».

لماذا فضل باريس؟

وأكد كيليان مبابي: «قرار البقاء في باريس، مرتبط بعوامل عديدة منها النزعة الوطنية.. أريد النمو في فرنسا لأطول فترة ممكنة، وكذلك التغيرات التي طرأت على المشروع الرياضي».

وواصل: «قصتي مع باريس لم تنتهِ بعد، القرار لم يكن سهلًا، قلت دائمًا سأختار القرار الصائب، معتاد على التعامل مع الضغوط منذ بلوغي 14 عامًا».

التحدث مع رئيس «ريال مدريد»

وذكر: «طلبت من إدارة باريس، أن أتحدث مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، بطريقة لائقة وأخلاقية ومحترمة ومباشرة لإبلاغه بحيثيات قراري».

رسالة إلى جماهير الـ«ريال»

واختتم: «أشكر جماهير ريال مدريد على اعتباري واحدًا منهم، لم أرفض قميص الملكي، أتمنى أن يتعاملوا مع قراري بموضوعية، هناك رغبة مني في رد الجميل، أنا فرنسي ومسقط رأسي في فرنسا، وأسعى لتشريف بلدي، والارتقاء بفرنسا إلى أعلى المراتب من خلال تواجدي في باريس».