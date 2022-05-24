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«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 07:00 مساء
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، حسم قراره بشأن مصير مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت جريدة «لو باريزيان» الفرنسية، وفقًا لـ«كورة»، إن مغامرة المدرب ماوريسيو بوكيتينو انتهت مع الفريق العاصمي.

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وأوضحت أن إدارة النادي الباريسي ستبلغ المدرب الأرجنتيني بقرارها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

مفاوضات بين الطرفين
وأشارت الجريدة: «سيتبقى فقط المفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان وماوريسيو بوكيتينو للاتفاق على تعويض مالي عن إقالته قبل عام من انتهاء عقده في صيف 2023».

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو تولى المسؤولية في يناير 2021، وقاد الفريق الباريسي لـ3 ألقاب محلية وهي كأس فرنسا وكأس السوبر في 2021 والدوري الفرنسي هذا الموسم.

المدرب الأقرب لخلافة بوكيتينو
وفجرت جريدة «ليكيب» الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن إدارة «باريس سان جيرمان» ستُبقي على بوكيتينو في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتولى غوارديولا تدريب الفريق بعد ذلك، بعد نهاية عقده مع «مانشستر سيتي».

قرار «باريس سان جيرمان» جاء بالرغم من رغبة مبابي، الذي يعتبر أبرز المساندين لبوكيتينو في «باريس سان جيرمان»، إضافة إلى أن عدم إقالة المدرب الأرجنتيني سيوفر على النادي تكلفة مادية قيمتها 15 مليون يورو.

وأوضحت الجريدة، أن غوارديولا يمثل الحلم الأعظم بالنسبة لإدارة «باريس سان جيرمان»، في ظل النجاحات المميزة التي حققها مع «مانشستر سيتي» على مدار الأعوام الـ6 الماضية.

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