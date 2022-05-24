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استدعاء بوين لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 06:29 مساء
استدعاء بوين لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة
لاعب «وست هام يونايتد غارود بوين. (الإنترنت)
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انضم لاعب «وست هام يونايتد، غارود بوين، إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، لأول مرة، بعدما أعلن المدرب غاريث ساوثجيت التشكيلة لمواجهة المجر وإيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل.

وقضى بوين موسمًا رائعًا مع «وست هام، وأنهى الموسم في صدارة هدافي فريقه برصيد 18 هدفًا في كل المسابقات، وأسهم في وصول النادي اللندني إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

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وشهدت التشكيلة أيضًا استدعاء جيمس جاستن مدافع «ليستر سيتي لأول مرة، كما انضم فيكايو توموري الذي ساعد «ميلان على إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عامًا.

إنجلترا × إيطاليا
وستبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثالثة لدوري الأمم أمام المجر في الرابع من يونيو في بودابست، ثم ستلعب في ضيافة ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.

ويستضيف فريق المدرب ساوثجيت منتخب إيطاليا في 11 يونيو في إعادة لنهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي، عندما فاز الإيطاليون بركلات الترجيح، قبل أن تستضيف المجر بعد ثلاثة أيام.

جاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراس المرمى: جوردان بيكفورد «إيفرتون»، نيك بوب «بيرنلي»، آرون رامسديل «آرسنال»،.

مدافعون: ترينت ألكسندر، أرنولد «ليفربول»، كونور كودي «ولفرهامبتون واندرارز»، مارك جويهي «كريستال بالاس»، ريس جيمس «تشيلسي»، جيمس جاستن «ليستر سيتي»، هاري مغواير «مانشستر يونايتد»، جون ستونز «مانشستر سيتي»، فيكايو توموري «ميلان»، كيران تريبيير «نيوكاسل يونايتد»، كايل ووكر «مانشستر سيتي»، بن وايت «آرسنال».

لاعبو الوسط: جود بلينغهام «بروسيا دورتموند»، كونور جالاجر «كريستال بالاس»، ميسون ماونت «تشيلسي»، كالفن فيليبس «ليدز يونايتد»، ديكلان رايس «وست هام يونايتد»، جيمس وارد-براوس «ساوثامبتون»،.

مهاجمون: تامي أبراهام «روما»، جارود بوين «وست هام يونايتد»، فيل فودن «مانشستر سيتي»، جاك جريليش «مانشستر سيتي»، هاري كين «توتنهام هوتسبير»، بوكايو ساكا «آرسنال»، رحيم سترلينغ «مانشستر سيتي»،.

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