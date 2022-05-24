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رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 05:29 مساء
رسميا.. «بايرن ميونيخ» يضم المغربي مزراوي
مدافع المغرب نصير مزراوي، ينضم لتشكيلة «بايرن ميونيخ» رسميا بعقد لأربع سنوات وحتى 2026 بعد انتهاء تعاقده مع «أياكس». (الإنترنت)
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أعلن نادي «بايرن ميونيخ» الألماني، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مدافع المغرب، نصير مزراوي، في انتقال مجاني من «أياكس أمستردام».

وسينضم المدافع البالغ عمره 24 عامًا لتشكيلة «بايرن» بعقد لأربع سنوات وحتى 2026 بعد انتهاء تعاقده مع «أياكس»، الذي تدرج اللاعب بين صفوفه وشارك معه في أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات.

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وقال مزراوي الذي أحرز لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات متتالية إلى جانب حصد لقب كأس هولندا مرتين منذ ظهوره الأول في 2017، وفقًا لـ«رويترز»: «أنا سعيد بالانتقال إلى أحد أكبر أندية أوروبا.. اخترت هذا النادي لأنه يمكنني الفوز بأكبر الألقاب هنا».

لبنة البناء الجديدة
وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لـ«بايرن»، «نصير مزراوي هو لبنة البناء الجديدة، حيث نواصل تعزيز قوتنا. نحن نتطلع إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى بوجوده معنا، ونريد الاحتفال معًا بمزيد النجاح في السنوات المقبلة».

ويعد مزراوي أول لاعب ينضم هذا الصيف إلى «بايرن» الذي مدد تعاقده هذا الشهر مع الحارس مانويل نوير، والمهاجم توماس مولر، بعدما أحرز لقب الدوري للموسم العاشر على التوالي.

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