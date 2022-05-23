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بعد تأجيل طويل.. الدوري الصيني يعود لنشاطه من جديد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 10:09 مساء
بعد تأجيل طويل.. الدوري الصيني يعود لنشاطه من جديد
الدوري الصيني. (الإنترنت)
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أعلنت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الدوري الصيني الممتاز، سينطلق في الثالث من يونيو المقبل، مع إقامة المباريات في ثلاث مدن في ظل عودة نشاط المحترفين رغم مكافحة البلاد انتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضحت رابطة الدوري الصيني، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن مدن داليان وهايكو ميتشو هي من ستستضيف 18 فريقا.

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وتأجلت انطلاقة الموسم بسبب قيود الحكومة الصينية للتخلص من كوفيد-19، ما دفع العديد من المدن للدخول في ِإجراءات إغلاق طويلة للحد من انتشار الفيروس.

تأثر الكرة الصينية
وتأثرت كرة القدم الصينية بالقيود المفروضة خلال الجائحة، حيث غادر العديد من اللاعبين والمدربين الأجانب البلاد، بدلا من تحمل الحجر الصحي الصارم المفروض عليهم عند الوصول إلى الصين.

وتأثر أيضا موسم 2020 وموسم 2021 وأقيمت المباريات في مدن محددة وفقا لإجراءات طبية صارمة بعد تأجيلات طويلة للمواعيد المتوقعة لبدء المنافسات.

وسافرت الفرق بالفعل إلى المدن المحددة لاستضافة المباريات قبل انطلاق الموسم، واستأنفت المران بعد الانتهاء من الحجر الصحي.

حامل اللقب
وشاندونغ تايشان هو حامل اللقب وسيكون مرشحا لحصد اللقب أيضا هذا العام إلى جانب شنغهاي بورت. لكن من المتوقع أن تعاني العديد من الأندية بسبب مشكلات مادية ومنها قوانغتشو البطل ثماني مرات والذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي قبل أن ينفصل عن العديد من لاعبيه الأجانب، ويعتمد في المقابل على مجموعة من اللاعبين المحليين وخريجي أكاديمية الناشئين.

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