بعد تأجيل طويل.. الدوري الصيني يعود لنشاطه من جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الدوري الصيني الممتاز، سينطلق في الثالث من يونيو المقبل، مع إقامة المباريات في ثلاث مدن في ظل عودة نشاط المحترفين رغم مكافحة البلاد انتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضحت رابطة الدوري الصيني، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن مدن داليان وهايكو ميتشو هي من ستستضيف 18 فريقا.

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وتأجلت انطلاقة الموسم بسبب قيود الحكومة الصينية للتخلص من كوفيد-19، ما دفع العديد من المدن للدخول في ِإجراءات إغلاق طويلة للحد من انتشار الفيروس.

تأثر الكرة الصينية

وتأثرت كرة القدم الصينية بالقيود المفروضة خلال الجائحة، حيث غادر العديد من اللاعبين والمدربين الأجانب البلاد، بدلا من تحمل الحجر الصحي الصارم المفروض عليهم عند الوصول إلى الصين.

وتأثر أيضا موسم 2020 وموسم 2021 وأقيمت المباريات في مدن محددة وفقا لإجراءات طبية صارمة بعد تأجيلات طويلة للمواعيد المتوقعة لبدء المنافسات.

وسافرت الفرق بالفعل إلى المدن المحددة لاستضافة المباريات قبل انطلاق الموسم، واستأنفت المران بعد الانتهاء من الحجر الصحي.