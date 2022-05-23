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رسميا.. «نوير» يجدد عقده مع بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 06:18 مساء
رسميا.. «نوير» يجدد عقده مع بايرن ميونخ
بايرن ميونخ الألماني بعلن تجديد عقد حارسه الألماني مانويل نوير لعام إضافي حتى 2024. (الإنترنت)
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تجديد عقد حارسه الدولي الألماني مانويل نوير، لعام إضافي حتى 2024.

وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان، وفقًا لـ«فرانس برس»: «مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي. إنه لإنجاز هائل أن تكون قادرًا على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن».

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ويبلغ نوير من العمر 36 عامًا، ما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل إلى نهاية عقده الجديد.

أحد الشخصيات المهمة في البايرن
ورأى «كان» أن «مانويل هو أحد الشخصيات المهمة جدًا في تاريخ بايرن ميونيخ» الذي يحرس عرينه منذ العام 2011 بعد الانتقال إليه من شالكه في طريقه للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 والدوري المحلي في المواسم العشرة الأخيرة، وكل من الكأس والكأس السوبر المحليتين خمس مرات، إضافة الى الفوز مرتين بكل من الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وبات نوير الذي خاض 472 مباراة بقميص النادي البافاري، ثاني لاعب مخضرم يجدّد ارتباطه بالفريق لعام إضافي بعد توماس مولر (32 عامًا)، اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في التشكيلة الحالية (626 مباراة)، فيما يلف الغموض مستقبل الركيزتين الأساسيتين الأخريين البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري اللذين ينتهي عقديهما في 2023.

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