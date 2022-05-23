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مبابي يكشف السبب وراء تجديد عقده مع باريس.. ويوجه رسالة إلى جماهير الريال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 05:34 مساء
مبابي يكشف السبب وراء تجديد عقده مع باريس.. ويوجه رسالة إلى جماهير الريال
مبابي. (الإنترنت)
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كشف مهاجم باريس سان جيرمان، اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، السبب وراء تجديد عقده، رفقة النادي العاصمي حتى 2025، بعد الأنباء التي ترددت بقوة عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال «مبابي» في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، وفقًا لـ«كورة»: «في عالم كرة القدم، هناك حقيقة تعلمتها وهي أنني أركز على الحاضر، ولا أفكر في المستقبل».

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وأوضح: «لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لا أفكر كثيرًا، أركز فقط مع باريس والمرحلة الجديدة التي يبدأها النادي، لا أعرف أين سأكون بعد 3 سنوات».

طلبه الرحيل إلى الريال
وأضاف اللاعب الفرنسي: «الجميع يعلم أنني طلبت الرحيل في صيف العام الماضي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد.. ولكن هناك عدة عوامل دفعتني للاستمرار مع باريس وتجديد عقدي».

لماذا فضل باريس؟

وأكد كيليان مبابي: «قرار البقاء في باريس، مرتبط بعوامل عديدة منها النزعة الوطنية.. أريد النمو في فرنسا لأطول فترة ممكنة، وكذلك التغيرات التي طرأت على المشروع الرياضي».

وواصل: «قصتي مع باريس لم تنته بعد، القرار لم يكن سهلًا، قلت دائمًا سأختار القرار الصائب، معتاد على التعامل مع الضغوط منذ بلوغي 14 عامًا».

التحدث مع رئيس ريال مدريد
وذكر: «طلبت من إدارة باريس، أن أتحدث مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، بطريقة لائقة وأخلاقية ومحترمة ومباشرة لإبلاغه بحيثيات قراري».

رسالة إلى جماهير الريال
واختتم: «أشكر جماهير ريال مدريد على اعتباري أنني واحد منهم، لم أرفض قميص الملكي، أتمنى أن يتعاملوا مع قراري بموضوعية، هناك رغبة مني في رد الجميل، أنا فرنسي ومسقط رأسي في فرنسا، وأسعى لتشريف بلدي، والارتقاء بفرنسا إلى أعلى المراتب من خلال تواجدي في باريس».

قيمة عقده
وأشارت جريدة «سبورت»، وفقا لـ«كورة»، إلى أن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد مع باريس، بجانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100% من حقوق الصور الخاصة به.

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