عقدة أوساكا تتواصل بخروجها من الدور الأول في بطولة رولان غاروس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت عقدة المصنفة أولى سابقًا اليابانية ناومي أوساكا في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

يأتي هذا بعد انتهاء مشوارها عند الدور الأول بعد خسارتها، اليوم الإثنين، أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا (5-7) و(4-6)، بحسب «فرانس برس».

وبعد عام على انسحابها من مباراتها في الدور الثاني للبطولة الفرنسية على خلفية رفضها التحدث إلى وسائل الإعلام، انتهى مشوار اليابانية البالغة 24 عامًا عند الحاجز الأول في رولان غاروس التي باتت تشكل عقدة لبطلة أستراليا 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز 2018 و2020، إذ لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في أي من مشاركاتها السبع بينها العام الماضي.