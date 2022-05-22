مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

قلب مانشستر سيتي تخلّفه أمام أستون فيلا (صفر-2) حتى الدقيقة 76 إلى فوز (3-2) بسيناريو «هيتشكوكي» على مدى 5 دقائق مجنونة، ليحتفظ بلقبه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

وفرض البديل الألماني إيلكاي غوندوغان نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة لفريقه في الدقيقتين 76 و81 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 69، في حين سجل الإسباني رودري الثاني (78)، بحسب «فرانس برس».

وحسم مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (93 مقابل 92) الذي حقق فوزًا متأخرًا بدوره على ولفرهامبتون (3-1).

مانشستر سيتي وأستون فيلا. (إنترنت)