لايبزيغ يفوز بكأس ألمانيا لأول مرة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

حقق لايبزيغ لقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فرايبورغ 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد الوقتين الاصلي والإضافي) على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، السبت.

وسجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57). إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققاً لقبه الاول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.